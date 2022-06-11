اوكرانيا: الانفجار في منطقة أفدييكا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية أسفر عن تكوين سحابة الفطر التي تشبه الانفجار النووي (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 23:06

اوكرانيا: الانفجار في منطقة أفدييكا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية أسفر عن تكوين سحابة الفطر التي تشبه الانفجار النووي (وكالة سبوتنيك)

منذ 28 mins 11 June، 2022
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