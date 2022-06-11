سعر غالون البنزين (3.7 ليتر) في الولايات المتحدة بلغ رقما غير مسبوق حيث وصل إلى 5 دولارات (يورونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2022 - 18:22

سعر غالون البنزين (3.7 ليتر) في الولايات المتحدة بلغ رقما غير مسبوق حيث وصل إلى 5 دولارات (يورونيوز)

منذ 40 mins 11 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة