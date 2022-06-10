تحطم مقاتلة صينية فوق منازل في مقاطعة هوبي

قالت وسائل إعلام حكومية إن:”طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية سقطت وتحطمت فوق منازل خلال مهمة تدريبية في وسط الصين، ما أسفر عن مقتل شخص على الأرض وإصابة اثنين آخرين”.

وذكرت القناة العسكرية التابعة لتلفزيون الصين الحكومي “سي سي تي في” المملوك للدولة، اليوم الجمعة، أن الطائرة من طراز “جيه-7” سقطت بالقرب من مطار في شيانغيانغ بمقاطعة هوبي صباح أمس الخميس. وقالت التقارير إن الطيار خرج بسلام لكن تضررت بعض المباني السكنية.

ونقل الطيار والمصابون إلى المستشفى، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

والطائرة “جيه-7” قديمة وذات محرك واحد، وتعود أصولها إلى الطائرة السوفيتية “ميغ-21” والتي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي وتم إنتاجها لما يقرب من 50 عاما حتى انتهى الإنتاج في عام 2013.

المصدر: أ ب