عدة إصابات إثر إطلاق نار في مدينة سميثسبيرغ بولاية ميريلاند الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 00:12
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لبنان دخل مرحلة جديدة وأصبح أمام استحقاق داهم بعد وصول السفينة اليونانية
السيد نصرالله: ما جرى خلال الايام الماضية هو اعتداء على لبنان واستفزاز له وهذا الملف يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى
السيد نصرالله: الثروة الموجودة في المياه اللبنانية كبيرة وهي ملك اللبنانيين وهي الامل الوحيد المتبقي لمعالجة مشاكل البلد
السيد نصرالله: الامريكي والاسرائيلي هددا الشركات التي تقدمت بعروض للتنقيب واستخراج النفط من المنطقة اللبنانية
السيد نصرالله: جميع دول حوض المتوسط بما فيها قبرص ومصر تعمل على التنقيب واستخراج النفط من مياهها الا لبنان وسوريا
السيد نصرالله: نحن أمام قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل
السيد نصرالله: يجب أن ألفت الى ان عامل الوقت ليس في صالح لبنان وكل يوم تأخير سيخسر لبنان مالا وثروة هي من حقه
السيد نصرالله: الهدف المباشر يجب ان يكون منع العدو من استخراج النفط من حقل كاريش ووقف نشاطه هناك
السيد نصرالله: ليس مهم أين تقف السفينة سواء جنوب الخط 29 أو شماله لان الخطر هو ان العدو سيستخرج من منطقة متنازع عليها
السيد نصرالله: المقاومة تملك القدرة المادية والعسكرية والمعلوماتية والبشرية لمنع العدو من استخراج النفط من حقل كاريش
السيد نصرالله: نحن نلتزم أمام الشعب اللبناني ان المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش
السيد نصرالله: ارتكاب اسرائيل لأي حماقة ستكون تداعياته وجودية على الكيان الغاصب والمؤقت وليس فقط استراتيجية
السيد نصرالله: توحيد الموقف الرسمي اللبناني يعطي قوة وحين يرى العدو موقفا موحدا من لبنان ستكون حساباته مختلفة
السيد نصرالله: يجب ان يرتقي الجميع الى مستوى هذه المعركة لأنها تعني ثروة ومصير ومستقبل البلد
السيد نصرالله: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام نهب ثروات لبنان وجميع الخيارات مطروحة وموجودة على الطاولة
السيد نصرالله: أي عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب ان يتوقف وعلى العدو وحكومته انتظار نتيجة المفاوضات
السيد نصرالله: على الشركة التي تملك سفينة التنقيب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عما قد يلحق بهذه السفينة ماديا وبشريا
السيد نصرالله: حزب الله ليس طرفا بالتفاوض ولن يكون جالسا على طاولة المفاوضات ولكنه يراقب الوضع
السيد نصرالله: قررنا تشكيل ملف داخل حزب الله يتعلق بالنفط والغاز في البحر واليابسة وترسيم الحدود والمنطقة الاقتصادية
السيد نصرالله: اخترنا لهذا الملف النائب السابق نواف الموسوي وسيكون هدفه جمع المعلومات وتنفيذ الدراسات وتقديم الاقتراحات
الرئيس عون: معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه في مياهه وأرضه
الرئيس عون: لبنان يريد استثمار ثروته النفطية والغازية بالمياه اللبنانية والمحافظة على الاستقرار والأمن بالمنطقة الحدودية
الرئيس عون: المسار الديمقراطي سيستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: الآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغت الوكالة أنها ستغلق 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وهذا يشكّل تحدّيا كبيرا
إستشهاد الشاب محمد أبو عيهور (27 عاما) وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في حلحول شمال الخليل
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
عدة إصابات إثر إطلاق نار في مدينة سميثسبيرغ بولاية ميريلاند الأمريكية
منذ 41 mins
9 June، 2022
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