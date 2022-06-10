عدة إصابات إثر إطلاق نار في مدينة سميثسبيرغ بولاية ميريلاند الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 00:12

عدة إصابات إثر إطلاق نار في مدينة سميثسبيرغ بولاية ميريلاند الأمريكية

منذ 41 mins 9 June، 2022
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