السيد نصر الله: على الشركة اليونانية وادارتها أن يعلموا انهم شركاء في هذا الاعتداء وان عليها ان تسحب السفينة فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 22:06

السيد نصر الله: على الشركة اليونانية وادارتها أن يعلموا انهم شركاء في هذا الاعتداء وان عليها ان تسحب السفينة فورا

منذ 14 mins 9 June، 2022
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