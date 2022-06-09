بكين دعت واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

اعتبر مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أنه “من أجل التطبيع في شبه الجزيرة الكورية، يتعين على واشنطن تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية ووقف التدريبات العسكرية في المنطقة”.

وقال جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “الشيء الأهم هو اتخاذ إجراءات وليس مجرد الحديث عن الاستعداد للحوار دون شروط مسبقة”، وأضاف “يمكن للولايات المتحدة أن تفعل الكثير، على سبيل المثال، تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجالات معينة، ووقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية”.

وأكد جون أن “الحل الأساسي لقضية شبه الجزيرة الكورية يتطلب التخلي عن النهج القديم المتمثل في فرض العقوبات وزيادة الضغط”، وشدد على أن “العقوبات الصارمة التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية غير مسبوقة ولا تؤثر على الصواريخ النووية فقط”.

المصدر: روسيا اليوم