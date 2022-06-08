تحضيرا للموسم السياحي.. ميقاتي تفقد المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 22:44

تحضيرا للموسم السياحي.. ميقاتي تفقد المطار

منذ 2 ساعة 8 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تحضيرا للموسم السياحي تفقد الرئيس ميقاتي مطار بيروت الدولي مع عددٍ من الوزراء.

المصدر: قناة المنار

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