السيد الحوثي: السعودي استنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخنا حتى وصل بهم الحال لتسولها من العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 19:30

السيد الحوثي: السعودي استنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخنا حتى وصل بهم الحال لتسولها من العدو الإسرائيلي

منذ 2 ساعة 8 June، 2022
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