“تجمع اصحاب المولدات” في صيدا اعتصم امام السرايا احتجاجا على توقيف 3 منهم وأعلن استعداده لاعادة فتح الحوار مع البلدية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 20:14

“تجمع اصحاب المولدات” في صيدا اعتصم امام السرايا احتجاجا على توقيف 3 منهم وأعلن استعداده لاعادة فتح الحوار مع البلدية

منذ 33 mins 7 June، 2022
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