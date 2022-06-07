استطلاع لمركز بيو الاميركي للابحاث: 20% فقط من الأميركيين يثقون في قرارات الحكومة الفدرالية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 20:14

استطلاع لمركز بيو الاميركي للابحاث: 20% فقط من الأميركيين يثقون في قرارات الحكومة الفدرالية

منذ 1 ساعة 7 June، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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