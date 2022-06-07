السيد رئيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون قفزة الانتاج المعرفي

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، ضرورة التنفيذ الكامل لقانون “قفزة الانتاج المعرفي”.

وفي تصريحه الاثنين خلال اجتماع الحكومة اكد السيد رئيسي ضرورة المتابعة الجادة لتوصيات قائد الثورة الاسلامية خلال خطابه الذي القاه يوم السبت في مرقد الامام الخميني (رض) في ذكرى رحيله.

واعتبر رئيس الجمهورية صون هوية الثورة من توصيات قائد الثورة في خطابه وقال: ان الحكومة تعتبر نفسها اول المعنيين باوامر سماحة القائد وهي تتابعها بكل جدية.

كما اعتبر السيد رئيسي انجاز المسؤوليات في الوقت المناسب من ضرورات تحقق اوامر قائد الثورة واضاف: ان كل عمل يتم في وقته المناسب يصل الى النتيجة المتوخاة منه وان التاخير في انجاز الواجب امر غير جيد ومن شانه ان يسبب الاضرار.

واشار الى ابلاغ قانون “قفزة الانتاج المعرفي” خلال الايام الاخيرة واكد ضرورة التنفيذ الكامل لهذا القانون وقال: ان قانون قفزة الانتاج قدم سبل حلول جيدة لمشاكل الانتاج والمنتجين حيث ان تنفيذه الدقيق من شانه ان يؤدي الى الازدهار والقفزة الواقعية للانتاج خاصة انتاج العلوم الاساسية في البلاد.

المصدر: وكالة ارنا