الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2022 - 23:48
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الرئيس عون بحث مع الرئيس ميقاتي الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية
الرئيسان عون وميقاتي توافقا على دعوة الوسيط الأميركي إلى بيروت لاستكمال التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية
الرئيسان عون وميقاتي توافقا على التوجه لإجراء سلسلة اتصالات دبلوماسية لشرح موقف لبنان والتأكيد على تمسكه بثروته البحرية
الرئيس عون: أي أعمال تقوم بها "إسرائيل" في المنطقة المتنازع عليها هي أعمال عدوانية تهدد السلم والأمن الدوليين
نائب الأمين العام لحزب الله: قرار حزب الله واضح عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد
الشيخ نعيم قاسم لرويترز: لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية وهي فوق الجميع ونحن تحت سقف الدولة ولكن نشجعها على الإسراع
الشيخ قاسم: حاضرون للضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا
الشيخ قاسم: أن نبقى نترجى الأمريكيين ليمنوا علينا بزيارة واقتراحات غير واقعية لا تنسجم مع حقوق لبنان فهذا إضاعة للوقت
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: أعمال التنقيب الإسرائيلية عدوان موصوف يستدعي تحركا رسميا عاجلا
الشيخ علي الخطيب: انتهاك العدو للسيادة اللبنانية في المنطقة البحرية خطوة غبية تستدرج حربا سترتد نارا على كيانه الغاصب
النائب حسن مراد للمنار: تقدمت بمقترح قانون لحماية ثرواتنا منطلقا من النقاط التي ثبتها الجيش اللبناني مرفقة بالخرائط
مراد: المفروض اتخاذ قرار رسمي بشكل سريع وألا نسمح بانتهاك حقوقنا والبدء باستخراج ثرواتنا من البحر
الجيش اللبناني يتابع عمليات الدهم بمنطقة الشراونة البقاعية ويدهم معملا لتصنيع المخدرات ومنزلا عائدا لأحد أخطر المطلوبين
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: نتوقع بدء الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي بداية العام المقبل
وزير الخارجية المصري سامح شكري: الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق وصل إلى مراحل متقدمة
مدير عام وكالة الدولية للطاقة الذرية: ما حصلنا عليه من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار بتقديم التوضيحات اللازمة
الخارجية الإيرانية: تقرير غروسي لم يأخذ أجوبة إيران وإجراءاتها الدقيقة بعين الاعتبار وهو تقرير متسرع وموجه وغير دقيق
الخارجية الإيرانية: نأمل من أميركا والثلاثي الأوروبي التراجع عن المسار الخاطئ الذي بدأوه في وكالة الطاقة الذرية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو ستضرب أهدافاً جديدة في أوكرانيا في حال زودها الغرب بأسلحة بعيدة المدى
الكرملين يصف إغلاق الأجواء أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف وهي في طريقها إلى صربيا بالعمل العدائي
اتحادات ألمانية ونمساوية تحذر من فرض حظر فوري على الغاز الروسي: هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف اقتصاد البلدين
الحزب الحاكم في الهند أوقف متحدثين باسمه بعد إهانتهم للإسلام: نحترم جميع الأديان ونرفض أي إيديولوجية تهين أي طائفة
هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن وسيول أطلقتا 8 صواريخ باتجاه البحر الشرقي
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
اتحادات ألمانية ونمساوية تحذر من فرض حظر فوري على الغاز الروسي: هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف اقتصاد البلدين
الرئيس التركي: لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي قبل تلبية شروطنا
الحزب الحاكم في الهند أوقف متحدثين باسمه بعد إهانتهم للإسلام: نحترم جميع الأديان ونرفض أي إيديولوجية تهين أي طائفة
الدفاع الصينية: القوات الكندية كثفت مؤخراً من أنشطتها الاستخباراتية والاستفزازية ضد بكين بحجة تنفيذ قرارات أممية
مجلس العموم البريطاني يصوت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين
هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن وسيول أطلقتا 8 صواريخ باتجاه البحر الشرقي
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية(سانا)
منذ 11 mins
6 June، 2022
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