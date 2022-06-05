لقاء بلدية صيدا يعرب عن استعداده مساعدة أصحاب المولدات تأمين المازوت بالسعر الرسمي

رحب لقاء الفاعليات الذي عقد في بلدية صيدا في بيان، بإعلان أصحاب المولدات الموافقة على التقيد بتسعيرة وزارة الطاقة، واعرب عن استعداده القيام بالاتصالات والمساعي اللازمة لتأمين المازوت بالسعر الرسمي، إذا كان اصحاب المولدات لا يجدونه بالسعر الذي حددته الوزارة.

وأعاد اللقاء تأكيد رفض اقتراح اقتصار التغذية بالكهرباء على 8 ساعات يومياً، و”هو الاقتراح الذي سبق أن تم رفضه أيضا في لقاء البلدية”، مؤكداً على “إلزامية عدم تجاوز تسعيرة وزارة الطاقة، سواء عن شهر أيار المنصرم، او في المستقبل”، كما أكد رفض قطع الكهرباء عن أي مشترك.

المصدر: الوكالة الوطنية