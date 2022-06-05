الشيخ دعموش: المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة تراعي عدالة التمثيل

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنه “في ظل تفاقم الأزمات الحياتية، خصوصا بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والدواء والمواد الغذائية وزيادة البطالة والهجرة، “يجب أن يتقدم الهم المعيشي على سائر الهموم الأخرى، وأن تتجمد كل الخلافات الكبرى، وأن يتفرغ الجميع لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الناس”.

ورأى خلال رعايته حفل تكليف سنوي في بلدة شقراء الجنوبية، أن “الأولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل حكومة جديدة، لأنها المدخل الطبيعي لكل المعالجات المطلوبة على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي”، معتبرا أن “المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة قادرة ومتوازنة تراعي عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيين وتطلعاتهم، لا رغبات الخارج وتطلعاته”.

ولفت دعموش إلى أن “أية محاولات لتعطيل تشكيل الحكومة أو تأخيرها من خلال فرض شروط معينة لإرضاء الخارج، هي محاولات خبيثة يراد منها تعطيل انطلاقة عمل مؤسسات الدولة، وشل البلد، والدفع بلبنان نحو مزيد من الانحدار والتأزم، وإدخاله في تعقيدات جديدة هو بالغنى عنها”.

المصدر: موقع المنار