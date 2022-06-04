الجيش اللبناني: دهم في منطقة الشراونة وضبط أسلحة ومخدرات

دهمت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك مساء اليوم منازل عائدة لكل من المواطنين (ن.ز) و(ط.ح) وضبطت داخلها كمية من الاسلحة والذخائر وكاميرات المراقبة اضافة إلى كمية من المخدرات التالية: الكوكايين، الماريغوانا، حشيشة الكيف، حبوب باز، مواد كيميائية لتصنيع المخدرات، مادة الكابتاغون وآلة تستخدم في صناعة المخدرات.

كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (خ.ط) الذي أقدم على تقديم الاسعافات الطبية للمطلوب الفار (ع.ز). وأفادت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بأن المضبوطات سلمت، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام