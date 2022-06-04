القاضية عون لنقيب المحامين: اطالبكم بموقف حقيقي مع المودعين بمناصرة القاضي الوحيد الذي وقف ضد الفساد

قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر مواقع التواصل “‏يا حضرة نقيب المحامين الذي اجل واحترم. اطالبكم بموقف حقيقي مع المودعين، بمناصرة القاضي الوحيد الذي وقف ضد الفساد وهو يتعرض الان لابشع انواع الاضطهاد آخرها احالتي ظلما الى مجلس التأديب. اما احد المحامين الذي يعيرني بذلك، اذكره بوجوب إعادة الـ4 مليار $ تبييض اموال حولها موكله هي للشعب. بمطلق الاحوال ان احالتي الى المجلس التأديبي في هذا الظرف لا تشرف من قام بها، لانها معروفة الأهداف والمقاصد في ملف فارغ الهدف من ذلك فقط وكما قلت محاصرة القاضي الوحيد الذي تجرأ على مواجهة المنظومة الفاسدة في هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام