قوى الأمن: توقيف منفذ أكثر من 40 عملية سرقة بطريقة احتيالية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والإحتيال، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بتنفيذ العديد من هذه العمليات عبر إيهام الضحية بأنه سوف يقدم لها مساعدات مالية وحصص غذائية، فيقنعها بالصعود على متن السيارة التي يستخدمها في عملياته، ويعمد الى سرقة أموالها بطريقة احتيالية.

على أثر ذلك، كثفت الشعبة اجراءاتها الإستعلامية لكشف هويته، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت لتحديد هويته، ويدعى: ع. ش. (مواليد العام 1965، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرم سرقة بطريقة احتيالية وأخلي سبيله منذ حوالى السنة. أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 22-5-2022، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الضاحية على متن سيارة نوع هوندا أكورد لون أزرق يستخدمها في تنفيذ عملياته. بالتحقيق معه، اعترف بأنه بعد إخلاء سبيله أقدم على أكثر من /40/ عملية سرقة بطريقة احتيالية مستخدما عدة سيارات عمد إلى تغييرها لإبعاد الشبهة عنه محاولا عدم كشف هويته، وذلك في العديد من مناطق جبل لبنان، بيروت، الجنوب والنبطية ومنها: الضاحية، عين الدلبة، الشياح، عرمون، الغبيري، صور، المعمورية، صيدا، المنصورية، البيسرية، بنت جبيل، النبطية، العاقبية، الغازية، الأوزاعي، عبرا، صديقين، قانا، العباسية، تبنين، حاروف، الصرفند، الأشرفية، الجناح، طريق الجديدة، البسطة والنهر.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في محلة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام