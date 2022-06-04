النائب فضل الله: لأوسع تفاهم لتسمية الرئيس المكلف والإسراع بتشكيل حكومة جديدة

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى “أوسع تفاهم تحت عنوان الشراكة الوطنية بين الكتل النيابية لتسمية رئيس مكلف للحكومة، وإلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، لكي تكون للبنان حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمهامها، فهذا هو المدخل الطبيعي للبدء بالمعالجات”.

وقال فضل الله “في المرحلة الماضية عندما تشكلت الحكومة الحالية، قيل إن لديها وظيفتين، التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات النيابية”، وتابع “لكن الآن نريد حكومة تبدأ بالعمل لصياغة خطة تعاف جديدة وتقديمها للمجلس النيابي على أن يكون توزيع الخسائر على أسس جديدة لا يتم فيه المس بحقوق المودعين وأن تضع برنامجا إنقاذيا قابلا للتطبيق يبدأ من حل مشكلة الكهرباء وتطبيق الخطة المقررة بشفافية عالية”.

وأضاف فضل الله “لا نزال نسمع خطابا عاليا ممن لا يرى إلا خياله، ويتوهم أنه يملك القدرة على فرض شروطه، وهو أعجز من الحصول على مقعد”، واعتبر ان “مثل هؤلاء يحاولون تعطيل إنطلاقة عمل مؤسسات الدولة، لأنهم يستثمرون على الفوضى والعصبيات الطائفية والمذهبية والارتهان إلى الخارج”.

وشدد فضل الله على أن “البلد اليوم في مأزق كبير وانهيار حقيقي، وعليه، فإن أولوية المواطن تشكيل الحكومة لتعالج له قضايا الكهرباء وأموال المودعين المحجوزة في البنوك وأسعار العملة والغلاء وتأمين المستلزمات الأساسية والدواء للأمراض المستعصية، وأن يكون هناك دعم للاستشفاء الحكومي”، وتابع “هذه هي أولوية الناس لا كل الشعارات السياسية والخطابات والعراضات التي سقطت وفشلت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام