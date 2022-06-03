الوزير حمية: وزارة الاشغال العامة والنقل ستعمل على استكمال مراحل إقامة مرفأ جونية السياحي وفقاً للأصول والذي يكتسي أهمية متميزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2022 - 19:24

الوزير حمية: وزارة الاشغال العامة والنقل ستعمل على استكمال مراحل إقامة مرفأ جونية السياحي وفقاً للأصول والذي يكتسي أهمية متميزة

منذ 1 ساعة 3 June، 2022
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