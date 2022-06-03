نشاط لجان التكافل الاجتماعي في حزب الله خلال أيار في صيدا والجوار

عرضت لجان التكافل الاجتماعي في حزب الله – منطقة صيدا في بيان، لواقع “التقديمات الإجتماعية خلال شهر أيار، حيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري عن نشاط اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين. في حين شملت تلك التقديمات، أحياء تعمير عين الحلوة الفيلات، مخيمي عين الحلوة، المية ومية، الفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة. كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا. وتعددت التقديمات الاجتماعية بين ادوية ومعاملات حسم استشفاء وتوزيع حصص تموينية ومساعدات مالية وحصص محروقات إضافة إلى تقديم واجبات العزاء وزيارات لعائلات الشهداء وحل مشكلات، وحالات استشفاء، وتوزيع حلوى وألبسة وترميم منزل، الى جانب إقامة مأدبة فطور وتقديم مبالغ مالية ووجبات ساخنة وعيادة مرضى وكسوة اطفال وتنظيف مسجدين وتنظيم حفل فطور صباحي وتأمين فرص عمل وعربة اعاقة، ليبلغ عدد الانشطة 6396 نشاطا استهدف 10057 مستفيدا بتكلفة اجمالية بلغت 2,741,084,000 ل.ل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام