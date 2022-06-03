قراءة في تصريحات رئيس الموساد الاسبق حول “التدمير الذاتي”

اعتبر رئيس الموساد الصهيوني الأسبق تمير باردو في محاضرة له حول التطورات الداخلية الصهيونية والتحديات “اختارت دولة إسرائيل تفعيل آلية التدمير الذاتي”، وتابع “من معرفتي لمئير داغان الراحل، وكنت نائبه لست سنوات، كان سيصادق على العنوان الذي اخترته لهذه المحاضرة”.

واضاف باردو ان “الدولة غنية وميسورة: تكنولوجيا عليا، زراعة، طب وغيرها. ولكن الدولة ممزقة ونازفة. المخاطر لم تنقض، والساعون لضرنا ينتظرون اللحظة المناسبة. بعد قليل، ستعمل آلية الإبادة الذاتية، الكراهية المتبادلة”، وتابع “إسرائيل بعد أربع معارك انتخابات في غضون سنتين أقامت حكومة مركبة، نالت الأغلبية في الكنيست، حتى هذه اللحظة مع 58، طالما لم تستبدل، هذه حكومة إسرائيل”.

قراءة في هذه التصريحات لمحرر الشؤون العبرية في المنار حسن حجازي: