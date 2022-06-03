الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة سلمية في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2022 - 15:38

الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة سلمية في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 45 mins 3 June، 2022
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