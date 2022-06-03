الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة سلمية في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2022 - 15:38
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مراسل المنار: قوة صهيونية معادية تجاوزت السياج التقني في منطقة كروم المراح عند حدود ميس الجبل وأجرت مسحاً للمنطقة
مراسل المنار: القوة الصهيونية أجرت أيضاً مسحاً خارج السياج التقني في نقطة كروم الشراقي من دون خرق الخط الأزرق
الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وإصابة 5 آخرين في عملية دهم في الشراونة أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين
الشيخ محمد يزبك: على الجميع المبادرة إلى تشكيل الحكومة للقيام بالإصلاحات المطلوبة والعمل على استخراج ثرواتنا النفطية
الشيخ علي الخطيب: للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ تخرجنا من الهاوية التي أوصلتنا إليها السياسات الفاشلة والرهانات على الخارج
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب التعامل مع كارثة لبنان على أنها كارثة وطنية غير مسبوقة ليتم الاتفاق على حكومة تسوية إنقاذية
نحو 35 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة
نادي الأسير الفلسطيني: الأسير خليل عواودة يواجه مخاطر كبيرة بعد 93 يوماً على إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري
العدو الصهيوني يقر خطة بناء 820 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
اليمنيون يحيون الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين بمسيرات في العاصمة صنعاء وسائر المحافظات
بيان مسيرة صعدة: نحذر العدوان من التمادي في اعتداءاته على اليمنيين ونؤكد جهوزيتنا الدائمة للوقوف مع الشعب الفلسطيني
سانا: وصول أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع لنحو 10 سنوات
الكرملين: اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع الاتحاد الأفريقي سيتناول قلق القارة من أزمة الغذاء ونقص الأسمدة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتصدير الحبوب إلى الدول المحتاجة شريطة رفع العقوبات
الكرملين: حققنا نتائج معينة في أوكرانيا خلال 100 يوم من عمليتنا العسكرية وسنواصل العمل حتى تحقيق جميع الأهداف
الخارجية الروسية: إذا استمر التضييق على الصحفيين الروس المقيمين في الولايات المتحدة فسنضطر للتعامل بالمثل
نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأميركية: الرئيس جو بايدن سيضيف الرياض لزيارته الأوروبية ـ الشرق أوسطية
بايدن: يجب منع الأسلحة الهجومية والمخازن ذات السعة العالية وإن تعذر ذلك فلنرفع سن حمل السلاح إلى 21 عاماً
مقتل شخصين في إطلاق نار في موقف للسيارات خارج كنيسة في ولاية أيوا الأميركية وانتحار المهاجم
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يزور مدينة آبادان ويتفقد أحوال عوائل حادثة انهيار مبنى متروبل
حركة طالبان تعلن تمديد وقف إطلاق النار في باكستان حتى إشعار آخر بعد إحراز تقدم في المفاوضات مع إسلام آباد
سلطات قرغيزستان: جرحى في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
إصابة 7 أشخاص في حريق في مصنع للكيماويات في الهند
مساعد الخارجية الإيرانية مهدي صفري: إيران اقترحت رسميًا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة للتبادل التجاري
ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مجمع طبي بمدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى 4 قتلى على الأقل
أوبك ومنتجو النفط المستقلين يوافقون على زيادة الانتاج 648 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين
البيت الأبيض يشكر السعودية ويرحب بقرار أوبك+ زيادة امدادات النفط
الخارجية الألمانية: الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي وأمن أوروبا
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة سلمية في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
منذ 45 mins
3 June، 2022
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