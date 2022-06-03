عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن “عشرات الآلاف من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48 ومن الضفة الغربية أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى”.

وأفادت مصادر مقدسية أن “عناصر شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، خاصة في منطقة باب الأسباط التي أدى فيها عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال التي منعت عددا من الشبان من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليهم”.

المصدر: وكالة وفا