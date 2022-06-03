الاحتلال يمنع شباناً فلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط ويعتدي عليهم بالدفع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2022 - 15:38

الاحتلال يمنع شباناً فلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط ويعتدي عليهم بالدفع

منذ 1 ساعة 3 June، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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