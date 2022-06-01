استشهاد الشاب الفلسطيني بلال عوض أبو زرينه بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ في منطقة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 23:36

استشهاد الشاب الفلسطيني بلال عوض أبو زرينه بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ في منطقة جنين

منذ 1 ساعة 1 June، 2022
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