مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه قوات العدو الاسرائيلي قرب قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 01:02

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه قوات العدو الاسرائيلي قرب قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 31 May، 2022
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