اعلام العدو يؤكد إصابة أربعة من عناصر شرطة الاحتلال خلال مواجهات في قرية سلوان(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 31 2022 - 18:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية جديدة من الدورة الأولى بأغلبية 65 صوتاً
مجلس النواب ينتخب النائب الياس بو صعب نائباً للرئيس والنائبين آلان عون وهادي ابو الحسن أميني سر المجلس
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس الجديدة
الرئيس نبيه بري بعد انتخابه لولاية جديدة: لا نريد مجلساً يعمق الانقسام وأدعوكم لنعمل معاً من أجل مجلس يرسخ السلم الأهلي
الرئيس بري يدعو إلى جلسة نيابية عند الـ11 من ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب اللجان النيابية
قوة من جيش العدو تقدمت نحو بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" جنوب بلدة العديسة الجنوبية وأجرت مسحاً للمنطقة
سفير كيان العدو الإسرائيلي لدى الإمارات يعلن توقيع اتفاقية للتجارة الحر بين "إسرائيل" والإمارات
مدير الحوزات العلمية في إيران آية الله الشيخ علي رضا أعرافي يزور الفاتيكان ويلتقي البابا فرانسيس
آية الله الشيخ أعرافي: للتآزر بين الأديان وإدانة الظلم والجريمة ضد الشعوب المضطهدة في العالم
الخارجية الايرانية: أصبح واضحاً من اغتال الشهيد صياد خدايي وردنا سيكون قوياً وموجعاً
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: إيران أظهرت ليونة في مفاوضات الملف النووي والكرة اليوم في ملعب واشنطن
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: إيران أظهرت ليونة في مفاوضات الملف النووي والكرة اليوم في ملعب واشنطن
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره السعودي فرص التعاون في القضايا الاقليمية وخاصة الاتفاق النووي مع إيران
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: قرار بايدن عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا عقلاني
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيخفض بنهاية العام 90 بالمئة من وارداته النفطية من روسيا
رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال: اتفاق على حظر صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية
الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية حاجاتها الفورية من السيولة ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
الشركة النفطية العملاقة غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال: اتفاق على حظر صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية
الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية حاجاتها الفورية من السيولة ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
الشركة النفطية العملاقة غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
الرئيس الأمريكي: واشنطن لن تزوّد أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى الأراضي الروسية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على الوصول إلى روسيا قرار عقلاني
رئيس وزراء المجر: لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية بوتائر سريعة
الخارجية الألمانية: الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي وأمن أوروبا
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اعلام العدو يؤكد إصابة أربعة من عناصر شرطة الاحتلال خلال مواجهات في قرية سلوان(المركز الفلسطيني للإعلام)
منذ 50 mins
31 May، 2022
التعليقات
ذات صلة
وزير الطاقة الهولندي يحذر من تداعيات توقف ضخ الغاز الروسي إلى بلاده
الرئيس بري تلقى برقية تهنئة من رئيس الحكومة العراقية الكاظمي: نتمنى لكم أتم التوفيق في مهامكم وللبنان الشقيق الإستقرار
كورونا في العراق.. تسجيل 135 إصابة جديدة ولا وفيات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}