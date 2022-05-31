بكين ترد بقوة على وزير الخارجية الاميركي

رد المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن زيارة مفوضة حقوق الإنسان الى الصين معلنا أن الصين “تطلب من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان هناك وتقديم تقارير عنها”.

وأصدر بلينكن بيانًا في 28 مايو، قال فيه إن الولايات المتحدة قلقة بشأن الشروط التي فرضتها الصين على زيارة باشليت للبلاد وجهودها لتقييد الزيارة والتلاعب بها.

وقال تشاو في مؤتمر صحفي يومي إنه بناء على دعوة من الحكومة الصينية، زارت باشليت الصين في الفترة من 23 إلى 28 مايو.

وأضاف “الصين على قناعة بأن هذه الزيارة عززت التفاهم والتعاون، وأوضحت المعلومات الخاطئة. وعقب اجتماعات ومحادثات ومباحثات وجولات ميدانية في قوانغتشو وشينجيانغ، تحقق لدى المفوضة فهم أعمق وإدراك أكبر لمسار الصين لتنمية حقوق الإنسان، كما لمست مباشرة واقع شينجيانغ مع الأمن الاجتماعي والاستقرار والتنمية السليمة والمستدامة ورفاهية المواطنين”.

وأشار إلى أن جميع الأكاذيب والشائعات المتعلقة بشينجيانغ قد انهارت أمام الوقائع والحقائق، وقال إن الجانب الأمريكي اختلق هذه المرة أكاذيب جديدة مفادها أن الصين قيّدت الزيارة وتلاعبت بها.

وأوضح “أين التقييد والتلاعب للحديث عنه؟ لا تنظر أبعد من الولايات المتحدة كي تجد الذي يحاول التلاعب بهذه الزيارة”.

وقال إن الولايات المتحدة نفسها كانت الأعلى صوتا بشأن زيارة باشليت للصين في البداية وفرضت أنواعًا مختلفة من الشروط للزيارة المتفق عليها، وفي النهاية هاجمت الزيارة وشوهتها بعد حدوثها.

وأوضح “هذا يثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تهتم بأوضاع حقوق الإنسان على الإطلاق. ما تريده حقًا هو استخدام حقوق الإنسان كذريعة لتشويه سمعة الصين باستمرار واحتوائها”، مضيفًا أن العالم كله يشهد منذ فترة طويلة مثل هذا النفاق والمخطط السياسي للولايات المتحدة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تشبه قصة “ملابس الإمبراطور الجديدة”.

وأشار إلى أن إطلاق النار الجماعي الأخير في مدرسة في تكساس أمر مؤلم للغاية. لا يمكن ضمان حق الحياة للمواطنين العاديين، بمن فيهم الأطفال والمراهقون”.

واعلن تشاو بعض الأرقام: فمنذ عام 2001، شنت الولايات المتحدة حروبًا أو نفذت عمليات عسكرية في نحو 80 دولة باسم مكافحة الإرهاب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 ألف شخص، بينهم نحو 300 ألف مدني. أنشأت الولايات المتحدة مواقع سوداء مثل سجن جوانتانامو في جميع أنحاء العالم، حيث يعتقل الأشخاص بشكل تعسفي دون محاكمة لفترات طويلة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. العنصرية في الولايات المتحدة متجذرة بعمق والأقليات العرقية مثل الأمريكيين من أصل إفريقي وآسيوي يجب أن يتعايشوا مع العنصرية المنهجية.

واستطرد “بتجاهلها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل، ما هي الحقوق التي يتعين على الولايات المتحدة أن تتصرف بشأنها بصفتها قاضية متعالية وتتدخل في شؤون الدول الأخرى؟”.

المصدر: شينخوا