“مصانع الأدوية” تنفي إشاعات وقفها عن العمل

نبه المكتب الإعلامي لنقابة مصانع الأدوية في لبنان بأن “إشاعات كثُرت في الآونة الأخيرة عن توقف مصانع الأدوية والأمصال اللبنانية عن العمل ونفاذ مادة المازوت لديها، كما وتقاعسها عن تسليم مستحضراتها الى الصيدليات في لبنان بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار”.

ونفى المكتب في بيان له الاثنين “كل ما يشاع في هذا الصدد في شكل قطعي”، وأكد “استمرار المصانع في العمل وفي تسليم الدواء بصورة يومية ومستدامة الى الصيدليات والمستشفيات وكافة المرافق الصحية على كل الاراضي اللبنانية، مع العلم بأن المصانع تواجه يوميا تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان”.

وتمنى البيان “عدم نشر مثل تلك الأخبار التي لا تساهم الا في تفاقم الازمة وزيادة القلق عند المواطنين”، وناشد “كل المعنيين دعم المصانع بشتى الطرق وإعطاءها الأولوية وبخاصة في صرف مستحقاتها لدى مصرف لبنان لضمان استمرارية عملها لما في ذلك من ضرورة للحفاظ على الأمن الدوائي”، وثمن “ثقة الجسمين الطبي والصيدلاني في مجال صناعة الأدوية اللبنانية”، وحث “لوصف وصرف الدواء اللبناني”، ودعا “المواطنين لطلب الدواء اللبناني فهو متوافر في كل الصيدليات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام