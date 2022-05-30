العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2022 - 16:56

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة

منذ 15 mins 30 May، 2022
شمال الضفة المحتلة
عربي وإقليمي - فلسطين

استولت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين على جرافة كانت تعمل في أرض مواطن في منطقة “أم ريحة” في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة ومنعت صاحب الأرض من بناء خزان مياه فيها.

وبالسياق، ذكر الفلسطيني أحمد فهمي أبو بكر(صاحب الأرض) أن “قوة من جيش الاحتلال بصحبة مسؤول أمن مستوطنة “مابو دوتان” المقامة فوق أراضي البلدة قاموا بمداهمة أرضه الزراعية في منطقة “ام ريحة” ومنعوه من بناء خزان مياه واستولوا على الجرافة المملوكة للمواطن بسام جمال، من نزلة زيد في طولكرم، وتم نقلها الى داخل المستوطنة واعتقاله”، وأضاف أن “قوات الاحتلال قامت باحتجازه وتصويره وتصوير العمال واستجوابهم داخل أرضه”.

المصدر: وكالة وفا

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