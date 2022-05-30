“وزارة الاقتصاد” الصهيونية: “إسرائيل” والإمارات ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي يوم غد الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2022 - 16:54

“وزارة الاقتصاد” الصهيونية: “إسرائيل” والإمارات ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي يوم غد الثلاثاء

منذ 1 ساعة 30 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة