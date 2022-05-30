بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة أكثر فتكا من كورونا!

أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين .

وقال غيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: “هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة”.

وأضاف: “يمكن أن يأتي فيروس محتمل يمكن أن يكون نوعاً من الأنفلونزا مختلف عن فيروس كورونا وهذا سيسمح لنا على الأقل بالحصول على بعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاج بشكل كبير، لكن يمكن أن يكون شيئًا آخر، فيروس من صنع الإنسان، أو فيروس إرهابي ضمن حرب بيولوجية”.

وتابع: “هذا سيناريو مخيف للغاية لأنهم قد يحاولون نشره في أماكن مختلفة في نفس الوقت أو يمكن أن يخرج من العالم”، مشيراً إلى أن “لهذا السبب أعتبر أن هذا الاحتمال وارد بنسبة خمسين بالمائة خلال السنوات القادمة”.

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها، بيل غيتس، عن مخاوف من جائحة جديدة ففي وقت سابق قال إن على الحكومات الاستعداد والتحضير لعلاجات جرثومية تستطيع مواجهة النوع الجديد من الأوبئة.

المصدر: نوفوستي