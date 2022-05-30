جولة لمراقبي الاقتصاد على عدد من السوبر ماركت في صيدا وحارتها للكشف على انخفاض الاسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2022 - 13:44

جولة لمراقبي الاقتصاد على عدد من السوبر ماركت في صيدا وحارتها للكشف على انخفاض الاسعار

منذ 33 mins 30 May، 2022
وزارة الاقتصاد والتجارة
لبنان

جالت صباح اليوم، فرق المراقبين من  مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، في عدد من السوبرماركت في مدينة صيدا ، للتأكد من انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية تبعاً لتراجع حركة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وسجلت محضر ضبط في احد المحال نتيجة عدم تطابق بعض اسعار موادها المعروضة على الرفوف مع تلك الموجودة على الصندوق والتي شكلت نسبتها ثمناً اعلى مقارنة مع اسعار عرضها.

كذلك، اتجه فريق آخر من المفتشين نحو حارة صيدا ، وتأكد من التزام اصحاب السوبر ماركت خفض الاسعار دون تسجيل مخالفات تذكر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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