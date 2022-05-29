فوز مرشح حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر يوسف بخاش بمنصب نقيب أطباء بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 29 2022 - 23:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 163 إصابة في الضفة الغربية بينها 20 بالرصاص الحي
الهلال الأحمر الفلسطيني: 79 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة
نادي الأسير الفلسطيني: تسجيل 56 عملية اعتقال مؤكدة في القدس المحتلة ومناطق أخرى في الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مواجهات مع قوات الاحتلال خلال مسيرة تحمل الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة
مستوطنون صهاينة يعتدون على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس ورام الله والخليل
مصادر فلسطينية: إصابات برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات قرب مدخل أودلا جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: تحليق مكثف لطائرات العدو الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة
الناطق باسم حماس حازم قاسم: مدينة القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية ولا يمكن لقوة غاشمة أو مستوطن أن يغير هذه الحقيقة
جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد إصرار الفلسطينيين ومقاومتهم على افشال مخططات العدو
المكتب السياسي لأنصار الله: نحيي صمود الفلسطينيين وتصديهم للمستوطنين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين بشدة ما تقوم به قوات العدو وقطعان المستوطنين من أعمال استفزازية في القدس المحتلة
المكتب السياسي لأنصار الله: كيان العدو يعيش أوهام القوة ولن يكون بمقدوره تكريس القدس عاصمة لكيانه الزائل
السيد ابراهيم امين السيد: المشاركة في الانتخابات دلت على ان الشعب المعطاء ما يزال نبضه قوياً في الوقوف الى جانب المقاومة
النائب محمد رعد: نستطيع إدارة شؤون بلدنا وفقا لمصالحنا الوطنية ونستطيع أن نحمي بلدنا بالسياسات التي نقررها نحن
النائب رعد: انتهت رحلة التضييق وخاب ظن الأمريكي وكل من راهن على نجاح سياساتهم في هذا البلد
الوزير حمية أعلن من مغدوشة إنشاء مرفأ لصيانة السفن والخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية لمنطقة الزهراني
فوز مرشح لائحة "حصانتي" المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر د. يوسف بخاش نقيباً للأطباء في لبنان
لائحة "حصانتي" تفوز بـ 15 مقعداً من أصل 16 في انتخابات نقابة الأطباء في لبنان
الدفاع الروسية: دمرنا مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في منطقة كريفي ريه
الكرملين: الرئيسان الروسي والصربي بحثا هاتفيا الملف الأوكراني والتطورات الأخيرة حول كوسوفو
الرئيس الأوكراني يقيل رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف برزع أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة
رئيس مجلس السيادة السوداني يقرر رفع حال الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول الماضي
الكرملين: الرئيسان الروسي والصربي بحثا هاتفيا الملف الأوكراني والتطورات الأخيرة حول كوسوفو
بوتين يؤكد خلال مع اتصالات بماكرون وشولتس التزام القوات الروسية بقواعد القانون الدولي الإنساني في أوكرانيا
بوتين يؤكد لماكرون وشولتس انفتاح روسيا على استئناف الحوار مع كييف ويحذر من مخاطر استمرار ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يعلن عن سيطرة القوات الروسية بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك آخر معاقل القوات الأوكرانية في لوغانسك
وزير الخارجية الصيني: التعاون الصيني الأمريكي وصل إلى مفترق طرق وواشنطن تتخذ موقفا مثيرا للجدل
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يزور تركيا الأسبوع المقبل في اول زيارة له إلى أنقرة منذ توليه منصبه الشهر الماضي
مقتل 31 شخصاً على الأقل إثر تدافع خلال فعالية خيرية في كنيسة بولاية ريفرز جنوبي نيجيريا
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فوز مرشح حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر يوسف بخاش بمنصب نقيب أطباء بيروت
منذ 60 mins
29 May، 2022
التعليقات
ذات صلة
“أنصارالله”: مصير القدس ان تتحرر
مواجهات مع العدو الاسرائيلي في جبل المكبر واعتقال فلسطيني بالطور قرب القدس المحتلة
الصين: العلاقات الصينية الأمريكية على مفترق طرق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}