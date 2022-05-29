فوز مرشح حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر يوسف بخاش بمنصب نقيب أطباء بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 23:24

فوز مرشح حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر يوسف بخاش بمنصب نقيب أطباء بيروت

منذ 60 mins 29 May، 2022
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