الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت حتى اللحظة مع 163 إصابة جراء المواجهات المندلعة في مدن الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 21:22

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت حتى اللحظة مع 163 إصابة جراء المواجهات المندلعة في مدن الضفة المحتلة

منذ 8 mins 29 May، 2022
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