مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 21:20

مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

منذ 7 mins 29 May، 2022
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