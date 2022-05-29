مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة الصهيوني شمال جنين بالرصاص الحي وقنابل محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 21:22

مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة الصهيوني شمال جنين بالرصاص الحي وقنابل محلية الصنع

منذ 8 mins 29 May، 2022
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