مستوطنون صهاينة يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 21:20

مستوطنون صهاينة يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
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