آلاف المستوطنين الصهاينة يملؤون باب العمود وأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة وسط اكتظاظ شديد وفقدان قوات العدو الاسرائيلي للسيطرة على الموقف (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 19:12

آلاف المستوطنين الصهاينة يملؤون باب العمود وأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة وسط اكتظاظ شديد وفقدان قوات العدو الاسرائيلي للسيطرة على الموقف (فلسطين اليوم)

منذ 36 mins 29 May، 2022
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