الشبان الفلسطينيين يرفعون علم فلسطين عبر طائرة درون فوق باب العمود بالقدس المحتلة حيث يتجمع الصهاينة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 19:10

الشبان الفلسطينيين يرفعون علم فلسطين عبر طائرة درون فوق باب العمود بالقدس المحتلة حيث يتجمع الصهاينة(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
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