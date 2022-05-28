القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي : اكبر ما حققناه من انجاز في ايران اننا لا نستند على اي دولة لسد احتياجاتنا الدفاعية ونستطيع انتاج كل ما نريده بايدينا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 19:14

القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي : اكبر ما حققناه من انجاز في ايران اننا لا نستند على اي دولة لسد احتياجاتنا الدفاعية ونستطيع انتاج كل ما نريده بايدينا

منذ 28 mins 28 May، 2022
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