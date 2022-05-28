حركة حماس : ندعو جماهير شعبنا إلى النَّفير العام يوم غدٍ وشدّ الرّحال والرّباط في الأقصى والاحتشاد الواسع دفاعاً عن القدس والأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 15:36

حركة حماس : ندعو جماهير شعبنا إلى النَّفير العام يوم غدٍ وشدّ الرّحال والرّباط في الأقصى والاحتشاد الواسع دفاعاً عن القدس والأقصى

منذ 2 ساعة 28 May، 2022
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