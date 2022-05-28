الشيخ كنعان : نحذر العدو الاسرائيلي من المساس بالمسجد الأقصى

نظمت سرايا المقاومة في الشمال مهرجان الوفاء للقيادي الشهيد حسين علي هاشم “سيد فلاح”وذلك في قاعة حسينية بلدة رشكيدا قضاء البترون بحضور شخصيات علمائية وسياسية وحزبية وحشد من أبناء الشمال.

بعد النشيد اللبناني ونشيد حزب الله القى الشيخ ماهر عبد الرزاق كلمة باسم سرايا المقاومة في الشمال أكد فيها ان”سلاح المقاومة هو حاجة وطنية وضرورة اسلامية لا يجوز التفريط بها”، كما دعا الى الوحدة الوطنية والاسلامية لمواجهة التحديات، وطالب الجميع في لبنان الى ان يعي”خطورة المؤامرة والحرب الاقتصادية على لبنان”.

واضاف”المطلوب حوار وطني صادق لحل كافة الخلافات والخروج من الازمات الاقتصادية والمعيشية والوقوف الى جانب المواطن في ازماته وقال بالحوار والتلاقي نحصن وطننا ونحمي وحدته”.

كلمة حزب الله ألقاها نائب مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ جمال كنعان الذي أكد بأن الشهيد “سيد فلاح” تربى في كنف المقاومة وكان وفيا لخطها فهو الذي قاد المسيرة برفقة سيد الشهداء السيد عباس الموسوي وكانت وصيته ان نحفظ هذا النهج الذي ببركة دماء الشهداء تحقق النصر ومن واجبنا ان لا نبخل على مقاومتنا باي شيئ ونحن مستعدون لتقديم أغلى ما نملك لنحفظ وصية قادتنا بحفظ المقاومة بأشفار عيوننا .

وحذر الشيخ كنعان العدو الاسرائيلي من المساس بالمسجد الأقصى وشدد على ان”المقاومين على أتم الجهوزية وبانتظار إشارة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حال اقدم المستوطنون على تدنيس مقدساتنا”.

المصدر: موقع المنار