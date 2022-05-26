إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مستوطنة “بيت هداسا” في الخليل (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 22:16

إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مستوطنة “بيت هداسا” في الخليل (قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
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