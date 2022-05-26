مدير منظمة مراسلون بلا حدود : نحتاج إلى تحقيق دولي مستقل في مقتل شيرين أبو عاقلة من خلال الأمم المتحدة و”إسرائيل” لا ترغب في إجراء تحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 16:58

مدير منظمة مراسلون بلا حدود : نحتاج إلى تحقيق دولي مستقل في مقتل شيرين أبو عاقلة من خلال الأمم المتحدة و”إسرائيل” لا ترغب في إجراء تحقيق

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
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