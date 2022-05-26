الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 15:06

الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة

منذ 10 mins 26 May، 2022
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