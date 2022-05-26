الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 15:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: 25 أيار هو يوم من أيام الله ومن الأيام التي تحقق فيها وعد الله
السيد نصر الله: أجدد الدعوة من موقع القوة والاقتدار الذي لم يسبق له مثيل إلى الشراكة والتعاون
السيد نصر الله: حل مشكلة لبنان يبدأ من استخراج الغاز والنفط من المياه الاقليمية ولنتفق على كيفية استخراجها واستثمارها
السيد نصر الله: خلال الأيام القليلة المقبلة هناك أحداث قد تحصل في فلسطين والقدس قد تؤدي إلى تطورات خطيرة
السيد نصر الله: بعض الجمعيات الصهيونية المتطرفة دعت بشكل واضح إلى هدم مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى
السيد نصر الله: حل مشكلة لبنان يبدأ من استخراج الغاز والنفط من المياه الاقليمية ولنتفق على كيفية استخراجها واستثمارها
السيد نصر الله: التمادي بالاعتداء على المقدسات في القدس سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة وإلى ما لا تحمد عقباه
السيد نصر الله: في اللحظة الحالية من 1982 لم يكن حزب الله والمقاومة في لبنان أقوى مما هي عليه اليوم أمنيا وعسكرياً
السيد نصر الله: حضورنا اليوم في المجلس النيابي والحكومة هو لحماية ظهر المقاومة والاهتمام بمشاكل الناس
السيد نصر الله: كانت المعركة الأخيرة الضغط على بيئة المقاومة ولكن هذه المقاومة تشعر باحتضان كل الناس التي كانت معها
السيد نصر الله: المقاومة وأسلحتها الدقيقة هي التي تبقي الاحتلال على رجل ونصف وهي التي تحمي لبنان في ظل الانقسام
الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة
العلاقات الإعلامية في حزب الله: قناة العربية التابعة للنظام السعودي تزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها
العلاقات الإعلامية في حزب الله: قناة العربية تهدف للإساءة الى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام
العلاقات الاعلامية: العربية تهدف للتعمية على تورط كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: معاودة التغذية بالمياه بعد توقف قسري نتيجة انقطاع خط الخدمات العامة من معامل انتاج الكهرباء
أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسيرة الاعلام" في القدس الأحد المقبل حتى لا يفسّر ذلك بأنه ضعف إسرائيلي
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: لتكثيف الوجود في ساحة باب العمود الاحد لمنع "مسيرة الاعلام" من الوصول الى ساحتها
وزير الخارجية الإيراني: نحن جادون بالوصول الى اتفاق نووي قوي ومستدام ونبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً
وزير الخارجية الإيراني: لم نصل الى النقطة التي يمكننا الثقة فيها بالجانب الأميركي ولم نقتنع بتغير سلوكه
الخارجية الفرنسية: ندعو الأطراف إلى انتهاج مقاربة مسؤولة واتّخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام الاتفاق النووي
الدفاع الإيرانية: استشهاد المهندس إحسان قدبيغي وإصابة آخر من زملائه خلال حادث في الوحدات البحثية بوزارة الدفاع في بارشين
الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة
منذ 10 mins
26 May، 2022
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