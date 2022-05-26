الشيخ الخطيب: اللبنانيين محكومون بالتوافق ونحن ضد عزل أي فريق سياسي

شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب على ان “اللبنانيين محكومون بالتوافق ونحن ضد عزل أي فريق سياسي ونأمل أن يتم انتخاب رئيس المجلس النيابي وفق الميثاقية، فينتخب السادة النواب دولة الرئيس نبيه بري لما يتمتع من حكمة وقدرة على جمع كل الاطراف السياسية، فهو ضمانة وطنية لحفظ المؤسسات والتوازن السياسي”.

وأكد لشيخ الخطيب ان “الاوضاع الخطيرة في لبنان تحتاج الى عمل وجهد استثنائي من السياسيين للاسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني تتخذ القرارات التي تلجم الانهيار الاقتصادي وتحفظ النقد الوطني وتحل الازمات المعيشية والاقتصادية المتفاقمة”.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ الخطيب الخطيب الخميس في مقر المجلس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في تطور الاوضاع العامة في لبنان بعد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية.

كما استقبل الشيخ الخطيب قائد القوة الدولية المؤقتة العاملة في لبنان(اليونيفيل) اللواء أرولدو لازارو في زيارة تعارفية، تم في خلالها البحث في تطور الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام