وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نتائج التحقيقات الأمريكية في مجزرة الباغوز منحازة و مضللة (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 13:06

وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نتائج التحقيقات الأمريكية في مجزرة الباغوز منحازة و مضللة (وكالة سانا)

منذ 13 mins 26 May، 2022
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