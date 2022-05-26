الرئيس عون اكد لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة UNDP اوشاراو موناري “مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي ولا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر”.

ونوه الرئيس عون بـ”الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة”، مؤكدا “الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية”.

بدورها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد اللقاء ان “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص 75 مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام