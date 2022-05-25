الهلال الاحمر الفلسطيني: 41 إصابة خلال المواجهات المستمرة في محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 01:44
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء غد الأربعاء عند الساعة 8:30 لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
الرئيس الأسد: الانتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حقاً طبيعياً لأي شعب تنتهك سيادة بلاده
الشيخ علي الخطيب في عيد المقاومة والتحرير: للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة ومعالجة الأزمات الاقتصادية
الشيخ الخطيب: على السياسيين الإرتقاء إلى مستوى تضحيات الشهداء والتنازل لتشكيل شبكة أمان للدفاع عن لبنان واستقراره
حركة أمل في ذكرى التحرير: المقاومة نهجاً وسلوكاً وسلاحاً لا تزال في هذه المرحلة وأكثر من أي وقت مضى حاجة وضرورة وطنية
وزير الثقافة محمد المرتضى في عيد المقاومة والتحرير: بناء الوطن يبدأ من الحفاظ على مصادر قوته وشرط الحق ألا يلين له جانب
هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا: 25 أيار 2000 ذكرى مشرقة يجب أن تستكمل بتحرير مزارعنا وتلالنا وثرواتنا
جمعية المصارف: الدولة اللبنانية ألغت ودائع المودعين بشخطة قلم ونرفض خطة تعافي كتبت بأموال المودعين والمصارف
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: جمعية المصارف تدعي حماية المودعين وبيانها مجاف للحقيقة وعملية هروب للأمام
الشامي للمودعين: لا تدعوا أحدا يستثمر في حقوقكم ويتكلم باسمكم ولا تسمحوا بأن يكبلوكم بأغلال مصالحهم كي لا يغرقوكم معهم
جمعية المودعين ردا على جمعية المصارف: محاولة دنيئة للهروب من المسؤولية التي تقع على عاتق المصارف تجاه الشعب اللبناني
شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب: هل أصبحت السفارات الأجنبية والعربية تؤلف اللوائح وتصدر النتائج
اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم بلاطة وشارع عمان في نابلس
الهلال الأحمر: إصابة 6 فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان والمستوطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر العدو من الدعوات لهدم قبة الصخرة وهي ستفجر بركان غضب فلسطيني وإسلامي
فصائل المقاومة الفلسطينية: سيف القدس لن يغمد إلا برحيل الاحتلال وجاهزون لاتخاذ ما يلزم للرد على جرائم العدو
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: يجب العمل على منع انزلاق لبنان إلى الفوضى ويجب انتهاء الأزمة السورية سياسيا
وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة لإيران وجميع الدول وهناك حقبة جديدة من التعاون قد تصب في مصلحة الجميع
القوات اليمنية: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي في جبهة الحدود قبالة نجران
الخارجية الأميركية: عملية انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو ستكون سريعة ونسعى للحصول على دعم من كل دول الحلف
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
الولايات المتحدة: مقتل 14 طفلا واستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
باكستان: الحكومة تغلق الطريق المؤدي إلى العاصمة اسلام اباد لوقف زحف المشاركين في المسيرة التي دعا إليها عمران خان
باكستان: إعلان حالة الاستنفار في صفوف الشرطة والبدء بحملة اعتقالات عشوائية لمنع المشاركة في الاعتصام غدا
الولايات المتحدة: مقتل 14 طفلا واستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس
منظمة الصحة العالمية: تسجيل 131 اصابة مؤكدة بجدري القرود و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة
أ ف ب نقلاً عن مسؤول ياباني: اليابان وواشنطن والهند واستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في منطقة الهندي الهادئ
مجلس الامن القومي الروسي: نتعامل مع انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كتهديد مباشر وسنرد بالشكل المناسب
مجلس الأمن القومي الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها ولا تتقيد بمواعيد نهائية
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
رئيس الوزراء الاسباني: فنلندا والسويد ستشاركان في قمة الناتو الشهر المقبل في مدريد
الروبل يعزز مواقعه في مواجهة الدولار مسجلاً ارتفاعاً وأفضل أداء له منذ 2018 عند حدود 57 روبلاً للدولار الواحد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الهلال الاحمر الفلسطيني: 41 إصابة خلال المواجهات المستمرة في محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس(فلسطين اليوم)
منذ 2 ساعة
24 May، 2022
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